Venerdì 8 maggio, nel centro di Calamonaci, è stato scoperto un manifesto funebre raffigurante il volto del sindaco del paese. Si tratta della sesta occasione in cui si verifica un episodio di questo tipo, con il manifesto stampato su carta di formato A3. L’immagine del primo cittadino è stata ancora una volta usata in modo minaccioso, suscitando preoccupazione tra i residenti.

Venerdì 8 maggio sarebbe stato trovato un manifesto funebre, stampato su carta formato A3, con la foto di Pino Spinelli, sindaco di Calamonaci, comune del libero consorzio comunale di Agrigento. Si tratta del sesto episodio intimidatorio nei confronti del primo cittadino. L’intimidazione sarebbe stata trovata da un operatore ecologico nel piazzale antistante il cimitero comunale. Sul foglio, oltre alla foto, ci sarebbe l’annuncio del decesso di Pino Spinelli. Calamonaci, la difesa degli abitanti per Pino Spinelli Subito dopo l’episodio, Pino Spinelli avrebbe sporto denuncia ai carabinieri come riporta La Repubblica. Il quotidiano sottolinea le parole di solidarietà degli abitanti di Calamonaci.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Minacce a Pino Spinelli sindaco di Calamonaci, manifesto funebre col suo volto in città: è la sesta volta

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