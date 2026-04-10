Vittorio Tasca le ultime ore di ‘fracassone’ | la telefonata all’agenzia funebre il manifesto e l’estremo gesto

Vittorio Tasca, noto come il “fracassone”, è morto a 86 anni. In passato, è stato protagonista di vari servizi televisivi trasmessi su Rai 1 e il suo nome è diventato noto anche oltre i confini della città di origine. Le ultime ore di vita sono state caratterizzate da una telefonata all’agenzia funebre, un manifesto e un gesto estremo. La sua figura ha attirato l’attenzione dei media nazionali.

Vittorio Tasca, il “fracassone” diventato caso nazionale. Non era uno sconosciuto. Vittorio Tasca, 86 anni, era diventato un volto noto ben oltre Scicli, protagonista di numerosi servizi della trasmissione La Vita in Diretta su Rai 1. La sua storia – tra denunce dei vicini, udienze in tribunale e comportamenti sopra le righe – aveva attirato l’attenzione nazionale, trasformandolo in una figura simbolo di una convivenza difficile. Girava spesso con un mezzo insolito, un monopattino, con cui si spostava anche per lunghe distanze, perfino per raggiungere il tribunale. Il piano: la telefonata all’agenzia funebre. Nelle ore precedenti al gesto, Tasca aveva compiuto un ultimo passo che oggi appare inquietante. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Vittorio Tasca, le ultime ore di ‘fracassone’: la telefonata all’agenzia funebre, il manifesto e l’estremo gesto Vittorio Iacovacci, cinque anni dall'attentato in Congo: "Scelse un gesto di estremo altruismo"Con queste parole il generale Aldo Iacobelli ha ricordato con queste parole il carabiniere di Sonnino, che perse la vita nel 2021 insieme... “Quel messaggio all’altro figlio”. Le ultime ore dei genitori di Carlomagno, poi il gesto atroceNel pomeriggio del 24 gennaio 2026, mentre Anguillara Sabazia era ancora scossa dall’omicidio di Federica Torzullo, 41 anni, un nuovo riscontro ha... Argomenti più discussi: Scicli, cosa sappiamo della morte dell'anziano fracassone? Ecco cosa sta emergendo; Muore Vittorio Tasca, il caso che aveva fatto discutere tutta Scicli; Muore Vittorio Tasca: bombola di gas aperta nel suo appartamento. Il suo decesso in Ospedale.; Scicli, l'anziano fracassone tenta il suicidio e muore poco dopo in ospedale. Scicli, la telefonata all'agenzia funebre: ecco come Vittorio Tasca aveva pianificato la propria morteLa salma di Vittorio Tasca, l’86enne protagonista della drammatica vicenda avvenuta in via dei Miracoli, è stata consegnata in queste ore alla famiglia. Un epilogo che lascia dietro di sé domande, inq ... lasicilia.it Consegnata alla famiglia la salma di Vittorio Tasca. La sua telefonata al titolare dell'agenzia di onoranze funebri - facebook.com facebook