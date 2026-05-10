Milly Carlucci diventa nonna! La figlia Angelica aspetta una bambina | il racconto

Da donnapop.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Milly Carlucci si arricchisce con la nascita di una nuova venuta. La figlia, Angelica Donati, è in attesa di una bambina, come annunciato di recente. La notizia è stata confermata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul periodo di gravidanza o sulle eventuali modalità del parto. La famiglia si prepara così ad accogliere una nuova arrivata.

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La famiglia di Milly Carlucci si allarga: la figlia Angelica Donati è incinta e darà alla luce una bambina. Il racconto della conduttrice tra emozione, ricordi e nuovi equilibri. Leggi anche:  Canzonissima ha sempre perso contro Amici, ma per Milly Carlucci è un successo: le sue parole colpiscono Un momento speciale sta per cambiare la vita di Milly Carlucci, pronta a vivere un ruolo completamente nuovo e profondamente emozionante. La celebre conduttrice televisiva, da sempre simbolo di eleganza e professionalità, si prepara infatti a diventare nonna per la prima volta. Una notizia che ha subito catturato l’attenzione del pubblico, curioso di conoscere i dettagli di questa nuova fase familiare.🔗 Leggi su Donnapop.it

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