Milly Carlucci diventa nonna | Angelica Donati aspetta il primo figlio dal marito principe

Angelica Donati, figlia della nota conduttrice televisiva, è in attesa del suo primo figlio dal marito, un principe. Secondo quanto scritto dal settimanale DiPiùTv, la gravidanza sarebbe già al settimo mese e il parto è previsto per giugno 2026. La futura nonna, Milly Carlucci, ha recentemente annunciato la notizia pubblicamente, confermando l’attesa di un nipote.

Angelica Donati, figlia della celebre conduttrice televisiva Milly Carlucci, è in dolce attesa. Secondo quanto riportato dal settimanale DiPiùTv, la gravidanza sarebbe già al settimo mese e il parto previsto per giugno 2026. Per Milly Carlucci si tratta di un traguardo emozionante, quello di diventare nonna per la prima volta. Angelica aspetta il suo primo figlio dal marito Fabio Borghese, principe appartenente a una delle famiglie nobili più importanti d’Italia. I due si sono sposati nel giugno 2024 in una cerimonia da favola, celebrata nel castello di famiglia a Montevettolini, borgo medievale immerso nella campagna toscana nei pressi di Pistoia.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Milly Carlucci diventa nonna: Angelica Donati aspetta il primo figlio dal marito principe Notizie correlate Angelica Donati è incinta, la figlia di Milly Carlucci aspetta un figlio dal principe Fabio BorgheseAngelica Donati, primogenita di Milly Carlucci, aspetta il suo primo figlio dal marito, il principe Fabio Borghese. Leggi anche: Milly Carlucci nonna, la figlia Angelica incinta del Principe Fabio Borghese Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica incinta del principe Borghese; Milly Carlucci nonna, la figlia Angelica incinta del Principe Fabio Borghese; Milly Carlucci nonna? La figlia Angelica Donati è incinta. Le nozze con il principe Fabio Borghese e il desiderio della conduttrice; Milly Carlucci diventa nonna e racconta la gravidanza di Angelica Donati. Milly Carlucci diventa nonna e racconta la gravidanza di Angelica DonatiMilly Carlucci verso la nonnità: gravidanza per la figlia Angelica La conduttrice di Rai 1 Milly Carlucci si prepara a un nuovo capitolo familiare. Se ... assodigitale.it Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica incinta del principe BorgheseMilly Carlucci diventerà nonna tra un paio di settimane. La regina del sabato sera di Rai Uno, infatti, sta per conoscere il suo primo nipotino, il cui arrivo è atteso per giugno. La figlia Angelica, ... today.it Milly Carlucci presto nonna: una nuova gioia in arrivo La conduttrice di Rai 1 si prepara a vivere un momento speciale nella sua vita personale. Secondo il settimanale "DiPiùTv", la figlia Angelica Donati, manager nel settore immobiliare, è al settimo mese di - facebook.com facebook