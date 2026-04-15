Milly Carlucci nonna la figlia Angelica incinta del Principe Fabio Borghese

Milly Carlucci si prepara a diventare nonna, dato che sua figlia, Angelica Donati, aspetta un bambino. La gravidanza di Angelica è stata annunciata pubblicamente, e il padre del bambino è il principe Fabio Borghese. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, considerando la notorietà della famiglia e le relazioni tra i personaggi coinvolti. La conduttrice non ha commentato pubblicamente la notizia.

Milly Carlucci diventerà nonna. La figlia della conduttrice, Angelica Donati, sarebbe infatti incinta del principe Fabio Borghese. Dopo le nozze da favola, la primogenita di Milly sarebbe dunque pronta ad allargare la famiglia con l’arrivo di un bebè che renderà ancora più felice la vita della regina di Ballando con le Stelle. Angelica Donati incinta: Milly Carlucci diventerà nonna. A svelarlo è il settimanale DiPiù, secondo cui Angelica Donati sarebbe incinta di ben sette mesi. La nota manager e il marito, il principe Fabio Borghese, sarebbero pronti ad accogliere il loro primo figlio che arriverà a giugno. Due anni fa, quando Angelica, manager nel settore immobiliare, aveva sposato il principe Fabio Borghese, Milly Carlucci era apparsa commossa e felice per la figlia.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Milly Carlucci nonna, la figlia Angelica incinta del Principe Fabio Borghese Notizie correlate Angelica Donati è incinta, la figlia di Milly Carlucci aspetta un figlio dal principe Fabio BorgheseAngelica Donati, primogenita di Milly Carlucci, aspetta il suo primo figlio dal marito, il principe Fabio Borghese. Milly Carlucci contro Maria De Filippi: chi ha vinto la sfida del sabatoIl sabato sera della televisione italiana si rinnova con il ritorno di un titolo storico che ha segnato intere generazioni. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Elettra Lamborghini ricoverata d'urgenza al Gemelli: salta la diretta di Canzonissima, poi la sorpresa; Elettra Lamborghini ricoverata d’urgenza: salta Canzonissima, cosa è successo davvero. Milly Carlucci nonna, la figlia Angelica incinta del Principe Fabio BorgheseMilly Carlucci diventerà nonna. La figlia della conduttrice, Angelica Donati, sarebbe infatti incinta del principe Fabio Borghese. Dopo le nozze da favola, la primogenita di Milly sarebbe dunque ... dilei.it Milly Carlucci diventa nonna: la figlia Angelica incinta del principe BorgheseMilly Carlucci diventerà nonna tra un paio di settimane. La regina del sabato sera di Rai Uno, infatti, sta per conoscere il suo primo nipotino, il cui arrivo è atteso per giugno. La figlia Angelica, ... today.it La figlia di Milly Carlucci aspetta il suo primo figlio. Una gioia immensa in famiglia https://fanpa.ge/gdUnl facebook