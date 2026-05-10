Millwall-Hull lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Pochi gol anche al The Den
Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Millwall e Hull, con le formazioni ufficiali e le quote già disponibili. La partita, disputata al “The Den”, si è conclusa 0-0, dopo che i londinesi avevano segnato un gol annullato per fallo dall’arbitro Gavin Ward. La gara è stata molto fisica e intensa, con pochi gol segnati e numerosi contatti tollerati dall’arbitro durante tutto il match.
Millwall e Hull ripartono dallo 0-0 del MKM Stadium. Una partita molto intesa e fisica, come ci si aspettava, con i londinesi che un gol lo avevano anche trovato, con Leonard, ma l’arbitro Gavin Ward, che aveva tollerato molti contatti fisici durante la partita, ha fischiato fallo. Il dato xG è stat comunque di assoluta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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