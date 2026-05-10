Millwall-Hull lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Pochi gol anche al The Den
Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Millwall e Hull, che riparte dal pareggio senza reti ottenuto al MKM Stadium. La partita si è distinta per un ritmo intenso e fisico, con diverse occasioni da gol annullate dall’arbitro. I londinesi avevano trovato la rete con Leonard, ma il gol è stato annullato per un fallo fischiato dal direttore di gara, che aveva già tollerato molti contatti durante l’incontro.
Millwall e Hull ripartono dallo 0-0 del MKM Stadium. Una partita molto intesa e fisica, come ci si aspettava, con i londinesi che un gol lo avevano anche trovato, con Leonard, ma l’arbitro Gavin Ward, che aveva tollerato molti contatti fisici durante la partita, ha fischiato fallo. Il dato xG è stat comunque di assoluta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione.
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