Millwall-Hull lunedì 11 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Lunedì 11 maggio 2026 alle 21:00 si gioca la sfida tra Millwall e Hull, che arriva dopo il pareggio senza reti ottenuto all'MKM Stadium. La partita si è dimostrata molto combattuta e fisica, come previsto, con i londinesi che avevano anche segnato un gol annullato dall'arbitro Gavin Ward, che ha fischiato un fallo dopo aver tollerato numerosi contatti durante il match. Le formazioni e le quote sono già disponibili, insieme ai pronostici degli esperti.

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Millwall e Hull ripartono dallo 0-0 del MKM Stadium. Una partita molto intesa e fisica, come ci si aspettava, con i londinesi che un gol lo avevano anche trovato, con Leonard, ma l’arbitro Gavin Ward, che aveva tollerato molti contatti fisici durante la partita, ha fischiato fallo. Il dato xG è stat comunque di assoluta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Millwall-Hull (lunedì 11 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiIl coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. Argomenti più discussi: Rischiare per vincere: Neil lascia Millwall con l'amaro in bocca dopo lo 0-0 con l'Hull; Hull v Millwall: top-six clash pits McBurnie's firepower against Millwall's defence; Hull contain Millwall in first leg stalemate; Hull held as Millwall keep first leg finely poised.