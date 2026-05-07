Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la semifinale tra Hull e Millwall. La presenza del Millwall in questa fase dei playoff è considerata una conseguenza del buon rendimento ottenuto durante la stagione regolare. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, mentre i pronostici si concentrano sulle possibili strategie delle due squadre.

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Il coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. I londinesi, guardando la classifica, potrebbero provare un po’ di delusione per non aver ottenuto la promozione diretta, ma la sensazione non è mai stata che ce l’avrebbero fatta. Sorprende invece trovare l’Hull City, quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate West Bromwich-Millwall (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiCon quattro pareggi e due vittorie nelle ultime sei giornate sotto la guida di James Morrison, dopo il licenziamento di Eric Ramsay, il West Bromwich... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Hull City-Millwall 8 Maggio 2026: Semi Finals di Championship; Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici; Pronostico e quote Lorenzo Musetti – Giovanni Mpetshi Perricard, Roma 08-05-2026. L’ULTIMO POSTO IN PREMIER LEAGUE SI DECIDE LIVE SU CRONACHE! Coventry e Ipswich sono già promosse in Premier League, ma c’è ancora un posto da decidere: se lo giocheranno Hull City, Milwall, Middlesbrough e Southampton. Come vuole la tr - facebook.com facebook