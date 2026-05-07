Hull-Millwall semifinale venerdì 08 maggio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21:00 si disputa la semifinale tra Hull e Millwall. La presenza del Millwall in questa fase dei playoff è considerata una conseguenza del buon rendimento ottenuto durante la stagione regolare. Le formazioni sono state annunciate e le quote per le scommesse sono state pubblicate, mentre i pronostici si concentrano sulle possibili strategie delle due squadre.

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Il coinvolgimento del Millwall in questi playoff non sorprende più di tanto ed è la dimostrazione della loro ottima stagione. I londinesi, guardando la classifica, potrebbero provare un po’ di delusione per non aver ottenuto la promozione diretta, ma la sensazione non è mai stata che ce l’avrebbero fatta. Sorprende invece trovare l’Hull City, quantomeno. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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© Infobetting.com - Hull-Millwall (semifinale, venerdì 08 maggio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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