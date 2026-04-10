Millennium Actress torna al cinema per i 25 anni | un evento imperdibile in Italia!

Dopo venticinque anni dall’uscita in Giappone, il film Millennium Actress torna nelle sale italiane. L’evento segna il ritorno di una pellicola che ha riscosso grande successo nel settore dell’animazione e del cinema giapponese. La riproposizione al grande schermo è prevista in diverse città italiane, offrendo ai fan e agli appassionati l’opportunità di rivivere questa produzione in una nuova occasione.

A distanza di venticinque anni dalla sua uscita in Giappone, Millennium Actress torna a vivere sul grande schermo italiano. L’annuncio arriva da Anime Factory, che porta per la prima volta nelle sale del nostro Paese il capolavoro animato firmato da Satoshi Kon, in una versione restaurata in 4K. L’appuntamento è fissato per un evento speciale limitato, dall’11 al 13 maggio, accompagnato dalla diffusione del poster ufficiale e del trailer italiano. Uscito originariamente nel 2001, Millennium Actress rappresenta il secondo lungometraggio del regista giapponese dopo Perfect Blue, consolidando uno stile autoriale che negli anni avrebbe influenzato profondamente il panorama dell’animazione mondiale. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Millennium Actress torna al cinema per i 25 anni: un evento imperdibile in Italia! Millennium Actress: la data di uscita italiana svelata grazie al poster in esclusivaAnime Factory riporterà nelle sale italiane il film diretto da Satoshi Kon in una nuova versione restaurata in formato 4K. Revenant – Redivivo torna al cinema | Le date dell’evento speciale in Italia per il decimo anniversarioDopo l’annuncio del re-release negli Stati Uniti, 20th Century Studios e New Regency hanno ufficializzato che Revenant – Redivivo tornerà nelle sale... Argomenti più discussi: Millennium Actress di Satoshi Kon al cinema dall’11 al 13 maggio; Millennium Actress arriva al cinema in 4K; Tutto quello che sappiamo su Millennium Actress cinema Italia; Millennium Actress: trailer italiano e uscita al cinema in 4K per il classico di Satoshi Kon. Trailer per la distribuzione cinematografica in 4K di Millennium Actress di Satoshi Kon, l'unico suo film a non essere ancora arrivato nei nostri cinema. - facebook.com facebook Cose belle: l'11, il 12 e il 13 maggio, in occasione dei suoi venticinque anni, Millennium Actress di Satoshi Kon arriverà per la prima volta nelle sale italiane. La versione che Anime Factory distribuirà sarà in 4K. x.com