Millennium Actress | la data di uscita italiana svelata grazie al poster in esclusiva

Anime Factory ha annunciato l’uscita italiana di Millennium Actress, il film diretto da Satoshi Kon, che sarà distribuito nelle sale in una versione restaurata in formato 4K. La notizia è stata diffusa attraverso un poster in esclusiva. La pellicola, nota per il suo stile distintivo, approderà sul grande schermo nel nostro paese con questa nuova versione.

Anime Factory riporterà nelle sale italiane il film diretto da Satoshi Kon in una nuova versione restaurata in formato 4K. Anime factory, l'etichetta di Plaion Pictures, riporterà nelle sale il film Millennium Actress, diretto da Satoshi Kon e, grazie al poster in esclusiva per Movieplayer.it, potete scoprire la data dell'evento cinematografico che permetterà di vedere, o riscoprire, il lungometraggio animato a distanza di 25 anni dall'uscita giapponese. Quando arriverà il film nelle sale Grazie ad Anime Factory il film Millennium Actress sarà protagonista nelle sale dell'evento in programma dall'11 al 13 maggio. Per la prima volta il progetto di Satoshi Kon, dopo essere stato distribuito quasi esclusivamente in formato home video, sarà proiettato sul grande schermo per celebrare l'anniversario del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Millennium Actress: la data di uscita italiana svelata grazie al poster in esclusiva Articoli correlati Virgin River 7: svelata la data di uscita su NetflixEra dicembre del 2024 quando la sesta stagione di “Virgin River” debuttava su Netflix portando avanti il racconto di una delle serie più amate dal... Chiello, svelata la data di uscita del nuovo album AgoniaChiello svela Agonia: data di uscita e tour dopo il brano sanremese Ti penso sempre Il panorama musicale italiano si… Il panorama musicale italiano... Satoshi Kon racconta cosa lega tutte le sue opere