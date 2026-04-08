Giuseppe Nappi | l’eredità del genio che ha rivoluzionato il Parkinson

È morto a 86 anni il professor Giuseppe Nappi, un medico e ricercatore di rilievo internazionale nel campo della neurologia. La sua carriera si è concentrata principalmente sullo studio del Parkinson e delle cefalee, contribuendo a molte scoperte e avanzamenti in queste aree. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per il mondo scientifico e medico, che si è affidato al suo lavoro per anni.

La neurologia perde una delle sue menti più brillanti: a 86 anni è scomparso il professor Giuseppe Nappi, figura di riferimento globale per lo studio del Parkinson e delle cefalee. Il percorso accademico del docente ha toccato diverse città italiane, partendo dalla sua città natale, Liveri, in provincia di Napoli. La sua formazione specialistica si è consolidata attraverso studi svolti tra Pisa, Ferrara, Napoli e infine Pavia. Già nel 1984 aveva raggiunto il grado di professore ordinario di Neurologia. Successivamente, dal 1986, ha portato l’insegnamento presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Università di Pavia, mentre dal 1998 ha operato nell’Istituto di Malattie Nervose e Mentali della Sapienza di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giuseppe Nappi: l’eredità del genio che ha rivoluzionato il Parkinson Leggi anche: Il genio di Battiato rivive al Maxxi, Giuli: “Il suo mondo irrorato dal Sacro. Ha rivoluzionato la canzone italiana” Fiorentina, Giuseppe Commisso: «Sono determinato a portare avanti l’eredità di mio padre e la visione che ha costruito il club»Mercato Cagliari, ufficiale l’arrivo di Albarracín: c’è il comunicato dei rossoblù! Contratto fino al 2030 McKennie Juventus, il rinnovo con i... Addio a Giuseppe Nappi, lo scienziato delle cefalee che portò il Mondino nel mondoPAVIA. E’ morto il professor Giuseppe Nappi, neurologo di fama internazionale, direttore scientifico dell’Istituto neurologico nazionale Casimiro Mondino e figura simbolo dell’ università di Pavia: av ... laprovinciapavese.gelocal.it Addio al professor Giuseppe Nappi, pioniere della neurologia e anima del MondinoPAVIA - La neurologia italiana e internazionale perde una delle sue figure più autorevoli. La Fondazione Mondino IRCCS di Pavia ha annunciato con profondo ... radiogold.it