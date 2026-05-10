Milano post-Expo | la sfida di Ratti per una città meno esclusiva

Dopo l'Expo, Milano si trova di fronte alla sfida di rendere la città più accessibile e meno esclusiva. Tra le proposte emerse, c'è l'uso dei digital twin, modelli digitali che simulano ambienti reali, per affrontare la crisi degli affitti. In questo scenario, Carlo Ratti sta studiando strategie che possano favorire una distribuzione più equa degli spazi abitativi e ridurre il rischio di esclusione sociale.

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