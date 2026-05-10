Milano post-Expo | la sfida di Ratti per una città meno esclusiva
Dopo l'Expo, Milano si trova di fronte alla sfida di rendere la città più accessibile e meno esclusiva. Tra le proposte emerse, c'è l'uso dei digital twin, modelli digitali che simulano ambienti reali, per affrontare la crisi degli affitti. In questo scenario, Carlo Ratti sta studiando strategie che possano favorire una distribuzione più equa degli spazi abitativi e ridurre il rischio di esclusione sociale.
? Domande chiave Come possono i digital twin risolvere la crisi degli affitti milanesi?. Quali strategie proporrà Carlo Ratti per evitare l'esclusione sociale?. Come funzionerà il nuovo modello di gestione urbana simile a Davos?. Perché l'integrazione con Torino e Genova potrebbe abbassare i costi abitativi?.? In Breve Uso di digital twin per simulare impatti edilizi e velocizzare procedure autorizzative.. Edilizia convenzionata e fondi Area C per favorire mobilità e giovani residenti.. Integrazione con Torino e Genova tramite alta velocità per ridurre pressione abitativa.. Proposta summit internazionale per testare cinque soluzioni urbane innovative a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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