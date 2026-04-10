Un video di meno di otto minuti riassume la vita di Milano, mostrando le diverse facce della città. Durante il giorno, si vedono scene di uffici, negozi di moda e persone impegnate nel lavoro. Di notte, le immagini si spostano tra luci al neon, locali e momenti di svago notturno. Il filmato combina queste due realtà, offrendo una panoramica sulla città che non si ferma mai.

Milano è una città che vive due vite. Di giorno corre tra uffici, moda e successo. Di notte diventa una giungla di luci al neon, club, eccessi e tentazioni. È proprio in questo switch continuo che nasce “ Milano Switch ”, il nuovo EP di Side BBS, al secolo Simone De Lucia, per BBS Empire, che racconta il lato oscuro e irresistibile della città che non dorme mai. Con cinque tracce in appena otto minuti, l’artista di Solaro (MI) racconta il suo viaggio personale dentro e fuori la città, tra ordine e caos, ambizione e perdizione. Le produzioni harddark trap, firmate da Raphael Lanotte in collaborazione con l’ingegnere del suono multiplatino. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - La città corre, l’EP pure: Side BBS condensa Milano in meno di otto minuti

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