Milano fermato 24enne su scooter rubato | con sé aveva uno sfollagente

Durante le festività di Pasquetta, una pattuglia della Polizia locale ha fermato in via Senato un giovane alla guida di uno scooter risultante rubato. Il conducente, un uomo di 24 anni, era in compagnia di un passeggero di 20 anni senza casco. Durante il controllo, sono stati trovati con sé uno sfollagente e altri oggetti non specificati. L’uomo è stato arrestato e portato in caserma.

Un controllo della Polizia locale in via Senato ha portato all'arresto di un ventiquattrenne italiano alla guida di uno scooter rubato durante le festività di Pasquetta, con a bordo un passeggero di vent'anni privo di casco protettivo. Durante l'intervento, il conducente ha consegnato spontaneamente agli agenti uno sfollagente, oggetto sequestrato dalle autorità. Sicurezza urbana e gestione del rischio nelle zone centrali L'episodio, avvenuto nel cuore di Milano, mette in luce una dinamica che i . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, fermato 24enne su scooter rubato: con sé aveva uno sfollagente Il passeggero è senza casco: i vigili fermano lo scooter, era rubato. Sequestrato anche uno sfollagenteIl ragazzo seduto sul sedile del passeggero di uno scooter in transito non indossava il casco: è questo il particolare suonato come un campanello... Leggi anche: Minorenne sorpreso su uno scooter rubato Pasquetta, 24enne sorpreso con cento dosi di cocaina durante un controllo a MilanoNon si è fermata nemmeno nel giorno di Pasquetta l’attività di contrasto allo spaccio nelle periferie milanesi. Lunedì mattina, intorno al mezzogiorno, gli agenti delle Volanti della polizia di Stato ... milanotoday.it Incidente a Milano, schianto tra una moto e un bus: grave un 24enneIl giovane motociclista è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al Niguarda dopo lo scontro con un mezzo privato ... milanotoday.it