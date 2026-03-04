Rissa tra tassisti e autista Ncc all' aeroporto tre feriti

Martedì 3 marzo 2026, nei pressi dell’aeroporto Cristoforo Colombo, si è verificata una lite tra tassisti della cooperativa Taxi e un autista Ncc. La discussione è degenerata e si è trasformata in una rissa, provocando il ferimento di tre persone. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno gestito la situazione e soccorso i coinvolti.

"Le criticità emerse negli ultimi mesi non sono frutto di rivalità, ma conseguenza di presunte violazioni ripetutamente segnalate", chiarisce il Coordinamento Taxi Lite degenerata tra tassisti della cooperativa Taxi e un autista Ncc. È successo intorno all'ora di pranzo di martedì 3 marzo 2026 nei pressi dell'aeroporto Cristoforo Colombo e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polaria. Tre tassisti sono stati medicati al pronto soccorso dell'ospedale San Martino. "Tali situazioni - proseguono i tassisti - sono state formalmente portate all'attenzione delle autorità competenti, che risultano pienamente informate dei fatti.