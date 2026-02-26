Tuffi cancellata la seconda tappa della Coppa del Mondo di tuffi in Messico

La seconda tappa della Coppa del Mondo di tuffi in Messico è stata cancellata. La competizione era prevista a Zapopan dal 5 all’8 marzo 2026, ma è stata annullata senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La decisione ha coinvolto gli organizzatori e le squadre partecipanti, lasciando in sospeso le modalità di eventuali riprogrammazioni o sostituzioni.

World Aquatics ha annunciato l’annullamento della tappa della Coppa del Mondo di tuffi in programma a Zapopan, in Messico, dal 5 all’8 marzo 2026. La decisione è stata presa in consultazione con Aquatics Mexico, la federazione messicana di tuffi e tuffi dalle altezze, e CODE Jalisco. Alla base della scelta vi sono le recenti restrizioni di viaggio emanate da alcune ambasciate internazionali e una valutazione complessiva delle condizioni di sicurezza. Tali misure hanno limitato o sconsigliato gli spostamenti verso il Messico, impedendo di fatto a diverse federazioni di autorizzare la partecipazione delle rispettive squadre nazionali. Si fa riferimento alla violenta ondata di caos in seguito all’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, meglio noto come “ El Mencho “, leader del potente Cartello Jalisco Nuova Generazione (CJNG). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tuffi, cancellata la seconda tappa della Coppa del Mondo di tuffi in Messico Tuffi, i convocati dell’Italia per i primi due appuntamenti in Coppa del Mondo: assenti Pellacani e SantoroLa stagione internazionale dei tuffi entra nel vivo con le prime due tappe della Coppa del Mondo, che vedranno impegnata anche la Nazionale italiana. Eventi del ponte dell’Epifania in Emilia-Romagna tra roghi della Befana, tuffi gelati e Re MagiBologna, 3 giugno 2026 – Il ponte dell'Epifania chiude ufficialmente le festività in Emilia-Romagna con un fine settimana denso di appuntamenti che...