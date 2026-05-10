Milano allerta gialla per maltempo | attiva la Protezione civile

Da ameve.eu 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stata diramata un'allerta gialla per maltempo, con la Protezione civile che ha attivato le proprie squadre. Le previsioni indicano possibili allagamenti in alcune zone della città durante la notte. La Protezione civile ha programmato interventi specifici per gestire i sottopassi considerati critici e prevenire eventuali disagi. La situazione è monitorata costantemente dalle autorità locali.

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? Domande chiave Quali zone di Milano rischiano l'allagamento durante la notte? Come interverrà la Protezione Civile per gestire i sottopassi critici? Dove si concentreranno i monitoraggi sui corsi d'acqua milanesi? Perché le autorità raccomandano massima prudenza nelle ore notturne??? In Breve Allerta valida dalla mezzanotte di oggi fino alle ore 6 di martedì 12 maggio. Centro operativo comunale attivo per monitorare sottopassi e aree fluviali di Milano. Vigilanza costante sui canali .🔗 Leggi su Ameve.eu

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