Maltempo è ancora allerta gialla | nuovo avviso della Protezione civile

La Protezione civile regionale ha emesso un nuovo avviso di allerta gialla per maltempo, che riguarda anche la città di Agrigento. Il sindaco della città ha comunicato la stessa allerta, che segnala condizioni meteorologiche avverse in tutta l’area. La comunicazione è stata diffusa per informare la popolazione e predisporre misure di sicurezza. La situazione rimane monitorata da vicino dalle autorità competenti.

Condizioni meteo avverse fino alla mezzanotte di martedì 10 marzo. Si raccomanda di limitare gli spostamenti nelle aree più a rischio La Protezione civile regionale, e a ruota anche il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, ha diramato una nuova allerta gialla per condizioni meteo avverse. L'avviso è valido dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte del 10 marzo. Viene raccomandato di limitare gli spostamenti, evitare di sostare su passerelle o ponti e di non avvicinarsi agli argini dei torrenti o ai corsi d'acqua. È inoltre consigliato non occupare la carreggiata delle strade per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.

