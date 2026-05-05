Maltempo scatta l' allerta gialla di Protezione civile per forti temporali

Per tutta la giornata di mercoledì, nel territorio di Ravenna, sarà attiva l’allerta meteo numero 43, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. La Protezione civile ha diramato un’allerta gialla a causa di temporali previsti nella zona. La segnalazione riguarda possibili condizioni di maltempo con temporali intensi che potrebbero interessare l’area durante le ore della giornata.

Per tutta la giornata di mercoledì sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l'allerta meteo numero 43, per temporali, emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla.Come spiega Lorenzo Badellino di 3bmeteo mercoledì con l’indebolimento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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