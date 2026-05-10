Milan travolto dall’Atalanta 3-2 corsa Champions a rischio

Il Milan ha perso 3-2 contro l'Atalanta in una partita molto combattuta, con i bergamaschi che sono stati protagonisti di una prestazione brillante. La squadra rossonera ha subito una sconfitta che mette a rischio la qualificazione alla Champions League, mentre i tifosi presenti nella Curva Sud hanno espresso il loro disappunto con una contestazione. La sfida si è svolta in un clima teso e acceso.

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AGI - Serata nefasta per il Milan che capitombola sotto i colpi di un' Atalanta stellare e subisce la pesante contestazione della Curva Sud. A San Siro, i ragazzi di Palladino si impongono per 3-2, blindando il settimo posto, grazie alle reti di Ederson, Zappacosta e Raspadori: nel finale i rossoneri hanno provato la rimonta con Pavlovic e Nkunku (a segno su rigore), ma non hanno evitato il ko. Il Milan subisce la quarta sconfitta nelle ultime sei partite, compromettendo la corsa al quarto posto, posizione condivisa ora con la Roma, vittoriosa a Parma (entrambe le squadre sono a 67 punti). Intanto la Juve ha sorpassato gli uomini di Allegri.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Milan travolto dall’Atalanta 3-2, corsa Champions a rischio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Eintracht-Atalanta 0-3: gol e highlights | Champions League Notizie correlate Milan travolto dal Sassuolo: sconfitta pesante (2-0), adesso la Champions è a rischioI gol di Berardi e Laurentié condannano i rossoneri, costretti a giocare larga parte del match in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori. Milan, attacco in crisi e corsa Champions a rischio: Allegri cerca la svolta nelle ultime tre gareItaliano corteggiato dalle big di Serie A? Il Bologna fissa una deadline: la posizione del club Bastoni al Barcellona? Puyol dubbioso: «Grandissimo... Argomenti più discussi: Under 17 Serie A e B, il Bologna elimina il Torino campione in carica: 2-1 a Crespellano; Milan travolto dal Sassuolo: sconfitta pesante (2-0), adesso la Champions è a rischio; Milan-Atalanta, le probabili formazioni: previsti cambi importanti per i rossoneri; Calhanoglu-Thuram, i due gol della svolta verso la gloria.