Milan travolto dal Sassuolo | sconfitta pesante 2-0 adesso la Champions è a rischio

Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, con i gol di Berardi e Laurentié. Durante la partita, il team rossonero ha giocato gran parte del secondo tempo in dieci uomini, dopo l'espulsione di Tomori. La partita si è conclusa con il Milan in difficoltà, mettendo a rischio la partecipazione alla prossima fase di Champions League.

I gol di Berardi e Laurentié condannano i rossoneri, costretti a giocare larga parte del match in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori. Ora il Milan rischia l'aggancio della Juve e per il quarto posto Como e Roma sono ancora in corsa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Il Poggibonsi sbaglia tutto! Sconfitta pesante. Poca grinta e adesso la salvezza è più lontana Atalanta pronta a vivere la Champions League con il Bayern, nonostante la pesante sconfitta.Atalanta pronta a vivere la Champions League con il Bayern, nonostante la pesante sconfitta. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Tutte le notizie di calcio in Diretta; Serie A, 34ª giornata: L'Inter rinvia la festa. Pari tattico tra Milan e Juve, Roma e Como si fanno sotto; Rossoneri domenica a Reggio Emilia in cerca di punti fondamentali. Tare avvisa il Milan: Bisogna tornare a vincere. Milan travolto dal Sassuolo: sconfitta pesante (2-0), adesso la Champions è a rischioI gol di Berardi e Laurentié condannano i rossoneri, costretti a giocare larga parte del match in inferiorità numerica per l'espulsione di Tomori ... fanpage.it Sassuolo-Milan 2-0: pagelle e tabellino del matchSASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes (dal 40? Coulibaly), Muharemovi?, U. Garcia; Koné, Matic (dal 46? Lipani), Thorstvedt; Berardi (dal 59? Volpato), Nzola (dal 84? Pinamonti), Laurientè (dal ... canalesassuolo.it PSG e Bayern hanno dato spettacolo in una semifinale di Champions chiusa sul 5-4, ma sui social il risultato ha acceso anche la nostalgia. C’è chi sostiene che il Milan di Capello, la Juventus di Lippi e l’Inter di Mourinho avrebbero travolto entrambe. Da facebook