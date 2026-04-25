Gli opposti estremismi Come non ripetere gli errori degli anni settanta

Di recente sono stati segnalati episodi di violenza che coinvolgono due militanti dell’Anpi, colpiti con una pistola ad aria compressa, e un'aggressione avvenuta a Roma. Questi eventi portano alla luce tensioni e scontri tra diverse fazioni politiche, ponendo nuovamente l’attenzione sui rischi di estremismi che si sono manifestati anche negli anni Settanta. La situazione richiede attenzione e riflessione sulla necessità di prevenire simili incidenti in futuro.

Gli spari a due militanti dell’Anpi con una pistola ad aria compressa e l’aggressione subita a Roma da Matteo Hallissey, giovane Presidente di +Europa, e da altri manifestanti – perché portavano al corteo del 25 Aprile le gloriose bandiere dell’Ucraina è una conferma che sia pure allo stato embrionale potremmo essere vicini ad una riedizione della oscura fase degli “opposti estremismi” (eversione di destra e di sinistra) che ha caratterizzato l’Italia all’inizio degli anni settanta. Sul fronte della destra tra i tanti episodi richiamo l’attenzione dei lettori di Formiche sulle aggressioni operate da militanti di Casa Pound contro giornalisti ed esponenti del Parlamento.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gli opposti estremismi. Come non ripetere gli errori degli anni settanta Notizie correlate Sanità, Giuliano (UGL): “Nuovo piano pandemico: accelerare l’iter per non ripetere gli errori del passato” A sei anni dal primo caso di Covid, la UGL Salute denuncia ritardi nel Piano Pandemico, nella realizzazione dei posti letto e nella formazione del... Tutti gli errori che l’Italia e Gattuso non dovranno ripetere per evitare una figuraccia in BosniaLa vittoria dell'Italia contro l'Irlanda del Nord lascia tanti errori nel primo tempo e un futuro tutto da scrivere contro la Bosnia, con vista sui... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La sinistra francese che si rialza sia un modello per l'Italia (di S. Gentile); Interni: meglio i maxi-schermi o il minimalismo Ferrari?. Gli opposti estremismi. Come non ripetere gli errori degli anni settantaGli spari a due militanti dell’Anpi con una pistola ad aria compressa e l’aggressione subita a Roma da Matteo Hallissey, giovane Presidente di +Europa, e da altri manifestanti – perché portavano al co ... formiche.net