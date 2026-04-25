Gli opposti estremismi Come non ripetere gli errori degli anni settanta

Da formiche.net 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente sono stati segnalati episodi di violenza che coinvolgono due militanti dell’Anpi, colpiti con una pistola ad aria compressa, e un'aggressione avvenuta a Roma. Questi eventi portano alla luce tensioni e scontri tra diverse fazioni politiche, ponendo nuovamente l’attenzione sui rischi di estremismi che si sono manifestati anche negli anni Settanta. La situazione richiede attenzione e riflessione sulla necessità di prevenire simili incidenti in futuro.

Gli spari a due militanti dell’Anpi con una pistola ad aria compressa e l’aggressione subita a Roma da Matteo Hallissey, giovane Presidente di +Europa, e da altri manifestanti – perché portavano al corteo del 25 Aprile le gloriose bandiere dell’Ucraina è una conferma che sia pure allo stato embrionale potremmo essere vicini ad una riedizione della oscura fase degli “opposti estremismi” (eversione di destra e di sinistra) che ha caratterizzato l’Italia all’inizio degli anni settanta. Sul fronte della destra tra i tanti episodi richiamo l’attenzione dei lettori di Formiche sulle aggressioni operate da militanti di Casa Pound contro giornalisti ed esponenti del Parlamento.🔗 Leggi su Formiche.net

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