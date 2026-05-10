Milan rivoluzione a centrocampo | Goretzka prenota il posto per il dopo-Modric spunta il talento Avdullahu

Da pianetamilan.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara a un mercato estivo con un budget di circa 50 milioni di euro, puntando a rinnovare il centrocampo. La cessione di Youssouf Fofana apre uno spazio e il club ha già messo nel mirino il tedesco Leon Goretzka, che sembra destinato a rinforzare la squadra. Inoltre, tra i nomi in lista per il dopo-Modric spunta il talento di origini albanesi Avdullahu.

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Il prossimo lunedì 29 giugno si inaugurerà il calciomercato estivo 2026 e il Milan è atteso da una sessione pirotecnica, in entrata e in uscita: tanti arrivi all'orizzonte, qualche partenza in programma, nomi nuovi - come quello di Leon Avdullahu - che spuntano in accostamento al club di Via Aldo Rossi. Ma come stanno davvero le cose? Analizziamo la situazione in casa rossonera, mentre la stagione 2025-2026 volge al termine, con le ultime notizie delle quali siamo entrati in possesso. Il Milan farà calciomercato con i 50 milioni di euro che dovrebbero dalla UEFA per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (sempre ammesso che il Diavolo si qualifichi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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