Il Milan si prepara a un mercato estivo con un budget di circa 50 milioni di euro, puntando a rinnovare il centrocampo. La cessione di Youssouf Fofana apre uno spazio e il club ha già messo nel mirino il tedesco Leon Goretzka, che sembra destinato a rinforzare la squadra. Inoltre, tra i nomi in lista per il dopo-Modric spunta il talento di origini albanesi Avdullahu.

Il prossimo lunedì 29 giugno si inaugurerà il calciomercato estivo 2026 e il Milan è atteso da una sessione pirotecnica, in entrata e in uscita: tanti arrivi all'orizzonte, qualche partenza in programma, nomi nuovi - come quello di Leon Avdullahu - che spuntano in accostamento al club di Via Aldo Rossi. Ma come stanno davvero le cose? Analizziamo la situazione in casa rossonera, mentre la stagione 2025-2026 volge al termine, con le ultime notizie delle quali siamo entrati in possesso. Il Milan farà calciomercato con i 50 milioni di euro che dovrebbero dalla UEFA per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League (sempre ammesso che il Diavolo si qualifichi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione a centrocampo: Goretzka prenota il posto, per il dopo-Modric spunta il talento Avdullahu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Goretzka-Milan, il Diavolo sogna un altro colpo di mercato ‘alla Modric’ per rinforzare il centrocampoIl Milan punta Leon Goretzka in uscita dal Bayern Monaco per aggiungere qualità, forza e leadership alla rosa e al centrocampo di Allegri.

Milan, ecco il piano per il nuovo centrocampo: Goretzka nel mirino e il ritorno alla base di un talentoManca sempre meno all'inizio del prossimo calciomercato estivo e le trattative cominciano a scaldarsi.