Goretzka-Milan il Diavolo sogna un altro colpo di mercato ‘alla Modric' per rinforzare il centrocampo

Il Milan sta valutando un possibile acquisto di Leon Goretzka, attualmente in uscita dal Bayern Monaco, per rinforzare il reparto di centrocampo. La società rossonera cerca un giocatore che possa portare maggiore qualità e presenza fisica in mediana, in vista della prossima stagione. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono ancora dettagli ufficiali sull’accordo.

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