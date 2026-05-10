Milan-Atalanta 0-3 i tifosi lasciano San Siro dopo il gol di Raspadori | pioggia di fischi per Leao | PM News
Nella partita tra Milan e Atalanta, terminata 0-3, gli spettatori hanno abbandonato lo stadio dopo il gol di Raspadori, che ha concluso la gara con un colpo di testa su assist di un compagno. In precedenza, l’Atalanta aveva già segnato due reti, una su calcio di rigore e l’altra su azione. Durante il secondo tempo, i tifosi del Milan hanno rivolto fischi verso Leao, reo di aver commesso un errore che ha facilitato il terzo gol degli avversari.
Notte fonda per il Milan: Raspadori approfitta dell'errore di Leao e segna il 3-0 per l'Atalanta. Alcuni tifosi abbandonano San Siro, altri fischiano il portoghese: ecco cosa è successo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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