Milan Primavera | chiusa la trasferta di Parma

Il Milan Primavera ha concluso la trasferta di Parma con una sconfitta. La partita si è giocata domenica pomeriggio e si è conclusa con il risultato sfavorevole per la squadra ospite. Durante il match, il Milan ha tentato di reagire dopo il gol subito, ma non è riuscito a segnare. La partita si è disputata allo stadio della squadra di casa e ha visto l'arbitro fischiare il triplice fischio al termine dei novanta minuti.

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Il Milan Primavera chiude la trasferta di Parma con una sconfitta che lascia parecchi rimpianti. I rossoneri, già matematicamente salvi e senza più possibilità di agganciare la zona playoff, avevano approcciato la gara nel migliore dei modi, portandosi avanti di due reti nei primi venticinque minuti. Poi, però, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan Primavera: chiusa la trasferta di Parma ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video BOLOGNA - PARMA | Primavera 1 | Stadio di Crespellano Notizie correlate Roma Primavera, trasferta delicata a Firenze dopo il ko col ParmaDopo il ko contro il Parma, i giallorossi vogliono subito rialzare la testa e difendere il primo posto in classifica. Leggi anche: Primavera 1, Parma-Milan: la diretta della partita | Live News Argomenti più discussi: PRIMAVERA RIMONTATA DAL PARMA; Al ‘Mapei Football Center’ prende il via la Final Four: tutto pronto per le semifinali Juventus-Milan e Roma-Sassuolo; MILAN PRIMAVERA EQUALISE WITH MONZA; Gallery | Primavera 1 Femminile | Semifinale scudetto | Juventus-Milan.