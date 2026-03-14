La Roma Primavera si prepara a una trasferta a Firenze dopo aver perso contro il Parma. La squadra cerca di reagire alla sconfitta e di mantenere il primo posto in classifica. La partita si svolge in un momento di pressione per i giallorossi, che vogliono dimostrare di poter risalire subito la china. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione e aspettative.

Dopo il ko contro il Parma, i giallorossi vogliono subito rialzare la testa e difendere il primo posto in classifica. Lunedì alle 18 la squadra di mister Guidi sarà impegnata sul campo della Fiorentina, terza in graduatoria e pronta ad approfittare di un eventuale passo falso dei capitolini. In caso di vittoria, infatti, i viola salirebbero a quota 52 punti, accorciando le distanze e mettendo pressione alla Roma. Per i giallorossi si tratta quindi di una partita tutt’altro che semplice, contro una squadra che sta vivendo una buona stagione e che davanti al proprio pubblico proverà a fare il colpaccio. Un match di grande importanza quello che attende la Roma lunedì pomeriggio a Firenze, in un momento della stagione in cui ogni punto pesa sempre di più. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma Primavera, trasferta delicata a Firenze dopo il ko col Parma

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