Primavera 1 Parma-Milan | la diretta della partita | Live News

Da pianetamilan.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 13:00, il Milan Primavera di Giovanni Renna affronta il Parma nella 37ª giornata del campionato. La partita si svolge allo stadio locale e rappresenta l’ultimo turno della stagione regolare. Entrambe le squadre cercano di ottenere punti importanti in vista delle ultime fasi del torneo. La formazione rossonera schiera i giocatori più giovani, mentre il Parma punta a chiudere la stagione con una vittoria davanti al proprio pubblico.

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Parma-Milan Primavera in diretta testuale su PianetaMilan.it AC Milan News e ultime notizie (Credits Getty Images) Milan (4-3-3): Bouyer, Nolli, M. Cissè, Cullotta, Baldacchino, H. Cissè, Ibrahimovic, Plazzotta, Balentien, Castiello, Zaramella. Allenatore: Giovanni Renna. A disposizione: Catalano; Del Forno, Di Marco, Kurbegovic, Mercogliano, Agresta, L. Colombo, Batistini, Lupo, Perina, Petrone Parma (3-4-2-1): Astaldi, Varali, Conde, Drobnic, Mena, Tigani, Konaté, Castaldo, Plicco, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Nicola Corrent. A disposizione: Mazzocchi, D'Intino, Nwajei, Vranici, Diop, Gemello, Diallo, Chimezie, Mengoni, Semedo, Sartori.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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