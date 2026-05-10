Christian Pulisic non sarà presente nella partita tra Milan e Atalanta in programma questa sera a San Siro, a causa di un infortunio subito durante l'allenamento di rifinitura. Per l'attaccante statunitense si tratta di un ulteriore problema in una stagione caratterizzata da assenze e mancate reti. La sua assenza si aggiunge a un 2026 difficile, segnato anche dalla mancanza di gol e da altri problemi fisici.

Una brutta notizia ha funestato la mattinata del Milan di Massimiliano Allegri in vista della partita della 36esima giornata della Serie A 2025-2026 in programma questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Atalanta di Raffaele Palladino. Durante l'allenamento di rifinitura, infatti, Christian Pulisic, deputato a partire titolare contro gli orobici, ha accusato un infortunio. Un problema al gluteo, un fastidio, che impedirà all'attaccante statunitense di scendere in campo contro la 'Dea'. Al suo posto, quindi, Allegri rilancerà - al fianco del 'Bebote' Santiago Giménez, il portoghese Rafael Leão, il quale, al contrario, avrebbe dovuto iniziare dalla panchina il penultimo match casalingo della stagione.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, per Pulisic un 2026 maledetto: nessun gol e ora un altro infortunio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Nessun gol nel 2026. Screzi e polveri bagnate, il Milan aspetta il vero PulisicLa storia è vecchia quanto il calcio: il Mondiale, nei dodici mesi che lo precedono, finisce spesso per diventare una distrazione.

Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitensePulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema...

Argomenti più discussi: Milan, cambio in attacco contro il Sassuolo: Pulisic in panchina, dal 1' c'è Nkunku; Perché Pulisic non gioca Sassuolo-Milan: infortunio, squalifica o scelta tecnica? Va almeno in panchina? Il motivo; Milan, infortunio per Pulisic: salta la sfida con Atalanta; Milan, ecco cosa sta succedendo per Pulisic e la sua gestione ora al fantacalcio.