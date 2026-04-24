Pulisic Milan i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense

Il ruolo di Christian Pulisic al Milan sembra complicarsi, con i gol che latitano e le trattative per il rinnovo contrassegnate da una fase di stallo. La situazione ha portato a un rallentamento nei negoziati tra il giocatore e la società, mentre il suo futuro in maglia rossonera si fa incerto. La squadra sta valutando le prossime mosse, senza ancora prendere decisioni definitive sulla permanenza dell’attaccante.

Bayern Monaco, il futuro di Neuer resta un tema caldo! Il club è disposto a questo pur di rinnovargli il contratto Muharemovic Inter, base d’intesa e apertura totale! Ecco perché la sua volontà può essere decisiva Bisseck Inter, non solo il ritorno in campo dall’infortunio: avviati i dialoghi per il rinnovo! Il punto Mercato Juve, avanza Alisson ma l’affare col Liverpool è complicato: Spalletti indica il piano B dalla Serie A! Napoli Cremonese, Conte in allarme: un big a rischio forfait! Preallertato il suo sostituto Bisseck Inter, non solo il...🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pulisic Milan, i gol latitano e ora è gelo sul rinnovo! Lo scenario a sorpresa per lo statunitense Christian Pulisic Goal Vs Inter Milan | Gol Di Christian Pulisic | AC Milan Vs Inter Milan Ft 1-0 Notizie correlate Milan, Allegri riabbraccia Pulisic: lo statunitense è disponibile per la trasferta di PisaStasera, quindi, Pulisic salirà sull'aereo charter per la Toscana con i suoi compagni di squadra. Milan, Allegri aspetta Leao e Pulisic. Lo statunitense può tornare al top per …Il Milan è pronto a tornare in campo: domani la partita contro il Parma quando mancano sempre meno giorni al mese di marzo che Massimiliano Allegri... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Leao e Pulisic insieme? Il Milan con loro in campo ha segnato solo 5 gol; Milan, Pulisic a digiuno di gol da 110 giorni. Verona l'ultima gioia; Pulisic non segna più gol da 110 giorni: il dato in Verona-Milan che punta a scongelarlo; Christian Pulisic — Milan: Attaccante, Profilo e Notizie. Pulisic in crisi: zero gol nel 2026 e rinnovo fermo, il Milan aspetta la svoltaPulisic in crisi: zero gol nel 2026 e rinnovo fermo, il Milan aspetta la svolta Da trascinatore a caso aperto: il momento di Christian Pulisic preoccupa il Milan. Dopo un inizio ... tuttojuve.com Milan, gelo con Pulisic: niente goal e niente rinnovo del contrattoDietrofront. Il Milan blocca il rinnovo del contratto a Christian Pulisic. La Gazzetta dello Sport scrive che il prolungamento dell'accordo in scadenza a giugno 2027, con opzione annuale, per altri tr ... calciomercato.com Pulisic e il Milan, scende il gelo: gol assente da mesi e rinnovo congelato! https://www.milannews24.com/pulisic-rinnovo-milan-gol-ultime/ #Pulisic #Milan #Calciomercato #SerieA - facebook.com facebook Il CorSport sul Milan: "Leao più Pulisic è la strategia della fiducia" x.com