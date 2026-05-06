Oggi a Milano le notizie principali riguardano le proteste dei tifosi contro il presidente del club, con una petizione in corso. Nel frattempo, si sono intensificati i rumors di mercato che coinvolgono Tiago Gabriel, mentre si avvicinano le partite contro l’Atalanta. Sono stati aggiornati anche alcuni dettagli riguardanti le trattative in corso e le possibili mosse future della squadra.

Le recenti sconfitte (3 nelle ultime 5 partite) hanno alimentato ulteriori tensioni in casa Milan. In particolare, i tifosi, se la sono presa con l'amministratore delegato del club, Giorgio Furlani. A Milanello, intanto, Allegri pensa a due novità di formazione in vista della sfida contro l'Atalanta. Aggiornamenti importanti arrivano anche dal calciomercato: il Lecce ha fissato il prezzo per Tiago Gabriel, da tempo nei radar dei rossoneri. Ecco le migliori notizie pubblicate dal sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, mercoledì 6 maggio 2026. Il clima attorno alla dirigenza Milan torna a farsi rovente. Dopo la recente crisi di risultati, una parte della tifoseria ha rilanciato sui social l’hashtag #FurlaniOut, avviando anche una petizione online per chiedere le dimissioni dell’amministratore delegato Giorgio Furlani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: i tifosi contro Furlani. Tiago Gabriel nel mirino. Le ultime verso l’Atalanta

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