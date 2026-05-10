A pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, al minuto 53, la Curva Sud abbandona improvvisamente la tribuna del settore. La protesta della dirigenza si sposta così sul campo, lasciando vuota una parte della tifoseria durante la partita. La decisione di lasciare lo stadio si verifica in un momento di tensione e viene comunicata con una rapida uscita dalla curva. La situazione si sviluppa senza ulteriori dettagli ufficiali.

Milano, 10 maggio 2026 – Dalla contestazione al clamoroso abbandono. È da poco iniziato il secondo tempo, m inuto 53, quando la Curva Sud lascia rapidamente la tribuna. Succede dopo la rete di Raspadori che porta l’Atalanta sul 3-0 e trasforma la serata di San Siro in una delle più dure degli ultimi anni rossoneri. https:www.ilgiorno.itmilanosportmilancontestazione-san-siro--furlani-vattene-a4c33a76 Una notte iniziata male, quella del Milan, e precipitata dentro un passaggio negativo con pochi precedenti recenti. Prima la contestazione all’ad Giorgio Furlani, partita da piazza Axum e trascinatasi prima e durante il match. Uno striscione, il gioco di luci dei cellulari, cori diretti e un messaggio chiarissimo: la richiesta di un addio e di un cambio di rotta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milan, la protesta dalla dirigenza passa alla squadra: la Sud lascia la tribuna

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Milan-Juve, protesta della Curva Sud per il prezzo dei biglietti: 139 euro a ticket

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