A pochi giorni dall’incontro con l’Atalanta, il dissenso tra i tifosi del Milan si fa sentire. Una petizione contro la dirigenza ha superato le 45.000 firme, mostrando un forte malcontento tra i sostenitori. Il clima tra i tifosi diventa sempre più acceso, mentre si avvicina la sfida in programma. La situazione si fa più tesa in vista della partita e delle prossime decisioni societarie.

Il clima in casa Milan è teso come non mai. La vigilia della sfida decisiva contro l’Atalanta, valida per la 36ª giornata di Serie A, è scossa da una mobilitazione di massa senza precedenti contro l’attuale dirigenza. Al centro della contestazione c'è l’amministratore delegato Giorgio Furlani, finito nel mirino della tifoseria per una gestione giudicata troppo sbilanciata verso le logiche finanziarie a discapito dei risultati sportivi La petizione lanciata su Change.org ha raccolto un consenso travolgente, superando le 45.000 firme. Per dare una dimensione al fenomeno, basti pensare che il numero di sottoscrittori ha già sorpassato il dato ufficiale degli abbonati rossoneri, fermo a 39.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, la petizione contro Furlani supera le 45 mila firme: clima rovente in vista dell’Atalanta

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