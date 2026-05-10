A Milano, i tifosi del Milan hanno avviato una petizione contro l'amministratore delegato, raggiungendo oltre 43.000 firme in poche ore. La richiesta mira a chiedere le dimissioni di Furlani, che non trova il supporto dei sostenitori. La mobilitazione si è diffusa rapidamente sui social e tra i tifosi, che manifestano insoddisfazione per l’attuale gestione della società.

È un vero e proprio successo la petizione su 'Change.org' dei tifosi del Milan che, stanchi dell'operato e della gestione al comando del club rossonero da parte dell'amministratore delegato Giorgio Furlani, hanno chiesto al proprietario, Gerry Cardinale del fondo RedBird, di far fuori il prima possibile l'ex portfolio manager di Elliott dai vertici societari. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, la petizione per la cacciata di Furlani dal Milan ha superato quota 43mila firme. È la voce del popolo rossonero, che non ne può più della visione affaristica, finanziaria e sportivamente limitata del Milan che ha l'AD rossonero.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, i tifosi vogliono la testa di Furlani: la petizione contro l’AD supera le 43mila firme

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