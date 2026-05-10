Milan | frattura tra tifo e dirigenza

La tensione tra alcuni gruppi di tifosi e la dirigenza del Milan si è fatta più visibile negli ultimi tempi. Durante le partite recenti, sono stati registrati cori di protesta e critiche pubbliche nei confronti della gestione della squadra. La situazione riguarda anche le decisioni prese dalla società, che non hanno incontrato il favore di una parte della tifoseria organizzata. La polemica ha portato a confronti aperti tra le due parti.

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La frattura tra una parte del tifo organizzato e la dirigenza del Milan è ormai evidente. Nel pomeriggio che accompagna la delicatissima sfida contro l’Atalanta, la Curva Sud ha scelto di alzare ulteriormente i toni della protesta, diffondendo all’esterno di San Siro una lunga fanzine dai contenuti durissimi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Milan: frattura tra tifo e dirigenza ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVA AQUILA NO, DISTRAZIONE DI MASSA! Ecco perché NON credo più a questa società! Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, vertice tra Allegri e dirigenza: ecco tutte le basi per il futuro Nuovo vertice a Casa Milan tra Allegri e dirigenza: continua il lavoro di programmazioneNel pomeriggio di oggi vi abbiamo mostrato le immagini del nostro inviato Stefano Bressi fuori da Casa Milan che ha intercettato l'uscita di... Argomenti più discussi: Milan nel caos, 20mila firme per il Furlani Out e Tare verso l’addio? Rischia anche Allegri. La petizione dei tifosi; Milan, petizione contro Furlani: raccolte oltre 20mila firme per le dimissioni; Deserto a San Siro: solo 219 bergamaschi per Milan-Atalanta, il tifo organizzato resta a casa; Milan, cresce la protesta dei tifosi: oltre 20mila firme contro Furlani.