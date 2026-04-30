Oggi a Casa Milan si è svolto un incontro di circa tre ore tra l'allenatore e i rappresentanti della società. La riunione ha avuto come obiettivo il proseguimento delle discussioni sulla programmazione della squadra e sulle strategie future. Non sono stati forniti dettagli specifici sui temi trattati o sulle decisioni prese durante l'incontro. La discussione si inserisce in un percorso di confronto già avviato nelle settimane precedenti.

Nel pomeriggio di oggi vi abbiamo mostrato le immagini del nostro inviato Stefano Bressi fuori da Casa Milan che ha intercettato l'uscita di Massimiliano Allegri dalla sede rossonera. Nella giornata odierna, infatti, si è tenuto l'ennesimo vertice (durato circa tre ore) tra il tecnico e la società rossonera per programmare la prossima stagione che deve essere caratterizzata dai successi sul campo, la sola qualificazione in Champions League non può più bastare. Quello di oggi è solo l'ultimo di una serie di incontri andati in scena nelle ultime settimane tra l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri e la società, quindi l'ad Giorgio Furlani e il ds Igli Tare.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Nuovo vertice a Casa Milan tra Allegri e dirigenza: continua il lavoro di programmazione

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