Recentemente, Allegri ha incontrato i dirigenti del Milan per discutere delle strategie di calciomercato. Durante il vertice sono state affrontate le possibilità di rafforzare la rosa e le operazioni da concretizzare nelle prossime settimane. La riunione ha coinvolto direttamente l’allenatore e i responsabili del club, senza yet essere reso pubblico il dettaglio degli accordi raggiunti.

LEGGI ANCHE: Athekame la scossa del Milan: cambia la partita. Per il 4-3-3 è davvero fondamentale>>> Giornate importanti per il futuro della squadra: come riportato dall'inviato di Sky Sport a Milanello Peppe Di Stefano nei giorni scorsi sarebbe andato in scena un vertice tra Allegri e la dirigenza del Milan. Ecco le sue parole. "C'è stato un vertice a Casa Milan con Furlani, Tare e Allegri svolto a metà della scorsa settimana. Un vertice importante per mettere le basi sul futuro. Si è parlato di budget, di prospettive, di richieste dell'allenatore, di giovani e di giocatori esperti. Serviranno giocatori esperti e giocatori di talento e di prospettiva, come chiede la filosofia societaria. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, vertice tra Allegri e dirigenza: ecco tutte le basi per il futuro

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