Milan Femminile 3-1 al Parma tra gli applausi di Vismara | Grimshaw trascina le rossonere alla vittoria

Nel match conclusivo della stagione al Vismara, il Milan Femminile ha battuto il Parma con un risultato di 3-1. Grimshaw ha segnato due volte, mentre Arrigoni ha realizzato un gol negli ultimi minuti. La partita si è svolta tra gli applausi del pubblico presente. È stata l’ultima gara casalinga del Milan Femminile in questa stagione.

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Il Milan Femminile saluta il proprio pubblico al PUMA House of Football di Vismara (MI) con una vittoria convincente e carica di emozioni. Sotto la pioggia milanese, le ragazze di Suzanne Bakker hanno onorato l'ultima gara casalinga della stagione 202526 battendo il Parma per 3-1. Un pomeriggio speciale, in cui le calciatrici sono scese in campo con i nomi delle proprie madri sulle spalle, celebrando nel migliore dei modi il legame con le proprie radici. Bakker conferma il collaudato 4-3-3, lanciando dal primo minuto il tridente offensivo composto da Stokic, Dompig e Kyvag. La gara si sblocca al 14': Giorgia Arrigoni riceve al limite dell'area e scarica un destro potente che, complice una deviazione, trafigge Copetti per l'1-0.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, 3-1 al Parma tra gli applausi di Vismara: Grimshaw trascina le rossonere alla vittoria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milan Femminile, corsa Champions apertissima: le rossonere non mollanoIl turno di questo weekend, che si trova tra due soste delle Nazionali, non ha cambiato gli equilibri in classifica (Serie A Femminile): Roma e Inter... Milan Femminile, le rossonere brillano in Nazionale: segnali positivi per Bakker in vista della JuventusLa sosta per le Nazionali si chiude con indicazioni incoraggianti per il Milan Femminile. Argomenti più discussi: Women, il derby è dell'Inter! Bugeja piega il Milan, finisce 1-0; Inter-AC Milan 1-0, Serie A Women 2025/2026: match report; Roma-Sassuolo e Juventus-Milan: ecco le semifinali della Final Four Primavera; Primavera 1 Femminile | Semifinale scudetto | Juventus-Milan | La partita.