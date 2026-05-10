Milan Femminile 3-1 al Parma tra gli applausi di Vismara | Grimshaw trascina le rossonere alla vittoria
Nel match conclusivo della stagione al Vismara, il Milan Femminile ha battuto il Parma con un risultato di 3-1. Grimshaw ha segnato due volte, mentre Arrigoni ha realizzato un gol negli ultimi minuti. La partita si è svolta tra gli applausi del pubblico presente. È stata l’ultima gara casalinga del Milan Femminile in questa stagione.
Il Milan Femminile saluta il proprio pubblico al PUMA House of Football di Vismara (MI) con una vittoria convincente e carica di emozioni. Sotto la pioggia milanese, le ragazze di Suzanne Bakker hanno onorato l'ultima gara casalinga della stagione 202526 battendo il Parma per 3-1. Un pomeriggio speciale, in cui le calciatrici sono scese in campo con i nomi delle proprie madri sulle spalle, celebrando nel migliore dei modi il legame con le proprie radici. Bakker conferma il collaudato 4-3-3, lanciando dal primo minuto il tridente offensivo composto da Stokic, Dompig e Kyvag. La gara si sblocca al 14': Giorgia Arrigoni riceve al limite dell'area e scarica un destro potente che, complice una deviazione, trafigge Copetti per l'1-0.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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