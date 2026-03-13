Milan Femminile le rossonere brillano in Nazionale | segnali positivi per Bakker in vista della Juventus

Il Milan Femminile torna in campo dopo la pausa delle nazionali con segnali incoraggianti. Le giocatrici rossonere hanno messo a segno dei gol e hanno accumulato minuti di gioco significativi, rafforzando la loro presenza in vista delle prossime partite. Questi elementi indicano un momento positivo per il team, con particolare attenzione a Bakker, che si sta avvicinando alla sfida contro la Juventus.

La sosta per le Nazionali si chiude con indicazioni incoraggianti per il Milan Femminile. Diverse rossonere sono state protagoniste con le rispettive selezioni, offrendo prestazioni convincenti e accumulando minuti importanti. Un segnale positivo per l’allenatrice Suzanne Bakker in vista del big match contro la Juventus, in programma domenica 15 marzo alle 14:00. Tra le note più liete c’è Oona Sevenius. L’attaccante finlandese ha lasciato il segno nella vittoria della sua Nazionale contro la Lettonia, entrando dalla panchina e trovando il gol del momentaneo 3-0. Un'ottima notizia per il Milan, che potrà contare su una punta in fiducia al rientro dagli impegni internazionali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, le rossonere brillano in Nazionale: segnali positivi per Bakker in vista della Juventus Articoli correlati Leggi anche: Milan Femminile, cuore e personalità non bastano: Bergamaschi condanna le rossonere Milan Femminile, Bakker: “Bel risultato. Siamo state dominanti. Contenta della prestazione”“Penso che sia un bel risultato, non solo per i tre punti, ma anche per il modo in cui abbiamo giocato. Parma-Milan 0-0 | Reti inviolate tra gialloblù e rossonere | #SerieAWomenAthora Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milan Femminile Temi più discussi: Viareggio Women's Cup: la Rappresentativa U20 vince sul Milan, domani appuntamento con il Westchester United; Allenamento Femminile al PUMA House of Football, 11 marzo 2026: la gallery; Juventus-Milan (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in TV; SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI MILAN-FIORENTINA. Milan Femminile, gli impegni delle rossonere nel mese di marzoQuesti gli impegni a marzo della Prima Squadra Femminile del Milan riportati dal sito ufficiale rossonero: Le ragazze di Bakker torneranno in campo a metà mese, una ... milannews.it Milan, è festa grande anche nel derby femminile: Inter travolta 4-1Dopo meno di 24 ore le Women danno un’altra gioia al popolo rossonero vincendo 4-1 anche il derby femminile giocato in casa al Centro Vismara, in tribuna la triade Gazidis-Maldini-Massara. Agganciata ... gazzetta.it Italia Femminile, sconfitta 0-1 contro la Svezia nelle qualificazioni ai Mondiali 2027: solo Giuliani in campo del Milan - facebook.com facebook A marzo torna la Viareggio Women’s Cup: ecco quando giocherà il Milan Femminile Primavera #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com