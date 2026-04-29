Il Milan sta considerando modifiche al centrocampo per la prossima stagione, con un possibile arrivo di un centrocampista del Sassuolo. Tra i nomi sul tavolo c’è anche quello di Ismaël Koné, giocatore che ha già attirato l’attenzione dei tifosi a San Siro. Koné, che si distingue per le sue qualità di incursione e recupero palla, potrebbe rappresentare un'opzione per la rosa rossonera.

Siamo oramai arrivati a un passo dalla fine della stagione e iniziano a profilarsi i nomi di possibili nuovi arrivi in casa rossonera. Il Milan, infatti, potrebbe cambiare ancora veste in estate. Occhio alle possibili cessioni a centrocampo (qui i dettagli) che potrebbero aprire la strada ad altri arrivi nel reparto. Tra i nomi ci sarebbe anche quello di Ismaël Koné. Chi è? Centrocampista classe 2002 in forza al Sassuolo e di nazionalità canadese, ha giocato in stagione 31 partite in Serie A, diventando uno dei pilastri della squadra neroverde, che tanto bene sta facendo in questa stagione, la prima dal ritorno dalla Serie B. Su Koné ci potrebbero essere molte squadre italiane, tentate dal possibile colpo per il presente e per il futuro.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, nel mirino Ismaël Koné: chi è e come gioca. Ha già incantato San Siro

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