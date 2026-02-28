Allegri spegne le voci relative all’addio | Totale sintonia con la società felice al Milan

Durante la conferenza stampa prima della partita tra Milan e Cremonese, Massimiliano Allegri ha chiarito di essere in totale sintonia con la società e di essere felice al Milan. Ha parlato della condizione della squadra, che si sta preparando dopo la sconfitta contro il Parma, e ha risposto alle voci di un possibile addio. Allegri ha ribadito il suo impegno sul fronte tecnico e di rimanere in carica.

Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Milan e Cremonese, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla condizione della squadra, reduce dal ko interno contro il Parma. L'allenatore dei rossoneri ha spento anche le voci che lo vorrebbero lontano dalla squadra già in vista della prossima stagione, affermandosi in totale sintonia con la società. Massimiliano Allegri ha parlato del suo futuro durante la conferenza stampa alla vigilia di Cremonese-Milan: "La cosa importante è che tutti lavorino per il bene del Milan. Sono contento di essere tornato in rossonero a distanza di 15 anni. La società sta programmando il futuro della squadra e tornare a vincere.

Allegri e un futuro lontano dal Milan? La risposta: “Con la società totale sintonia”Pochi giorni fa il giornalista Michele Criscitiello ha sparato la bomba: Massimiliano Allegri non sarebbe così deciso e convinto a continuare con il...

Milan con la Cremonese per il riscatto. Allegri distende gli animi: "Io via? Totale sintonia con la società"Milano, 28 febbraio 2026 - "Siamo arrivati discretamente a marzo, avremmo potuto arrivarci anche meglio: ora inizia la discesa e si decide la...

Allegri e le voci sul suo futuro: Felice di essere tornato al Milan. Totale sintonia con il clubIn merito alle voci circolate negli ultimi giorni sul suo futuro, Massimiliano Allegri ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: Il futuro di Allegri. Davvero può andarsene ... milannews.it

