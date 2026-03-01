Milan Tare | Obiettivo raggiunto | squadra stabile e pronta per la Champions

Prima della partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata di Serie A, il direttore sportivo rossonero ha dichiarato che l’obiettivo principale è stato raggiunto, sottolineando la stabilità della squadra e la prontezza per affrontare la Champions League. Ha aggiunto che il club si sente preparato e concentrato per le sfide future, senza entrare in dettagli specifici sui piani o sulle strategie.

Riguardo all'andamento della stagione, è stato rimarcato che l'obiettivo iniziale era ristabilire stabilità e costruire una squadra capace di aspirare alla Champions. È stato evidenziato che è stato svolto un lavoro significativo in questa direzione, definendo il percorso come nuovo e prevedendo che, nel corso della stagione, possano verificarsi perdite di punti. Rimanere concentrati e consapevoli degli obiettivi resta centrale, con uno sguardo orientato al futuro e a una fiducia rinnovata nel progetto. Nell'orizzonte del calcio, possono presentarsi molteplici scenari: una sconfitta non spezza le certezze, come mostrato da precedenti episodi.