Milan crisi nera al Sassuolo | attacco fermo e Champions a rischio

Nel match di oggi, il Milan ha affrontato una sconfitta significativa contro il Sassuolo, con un attacco che non è riuscito a trovare la rete. La fase offensiva dei giocatori chiave, Pulisic e Leao, si è rivelata molto meno efficace rispetto alle aspettative. Inoltre, un gesto di Maignan ha avuto ripercussioni all’interno dello spogliatoio, influenzando il clima tra i giocatori. La partita ha messo in discussione le possibilità del Milan di qualificarsi alla prossima Champions League.

? Cosa scoprirai Perché l'attacco di Pulisic e Leao è diventato così sterile?. Come ha influito il gesto di Maignan sullo spogliatoio rossonero?. Chi deve rispondere del fallimento dei nuovi acquisti in rosa?. Quali rischi corre il Milan per la qualificazione alla Champions?.? In Breve Indice expected goals a 0.27 contro il Sassuolo, minimo dal maggio 2018.. Pulisic resta senza segnare per 17 partite consecutive nel campionato.. Attaccanti hanno segnato solo 16 reti totali durante il girone di ritorno.. Difesa ha subito 6 reti nelle ultime 5 partite giocate.. Il Milan crolla al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Fabio Grosso, perdendo terreno sulla Champions League dopo una prestazione che ha lasciato feriti i tifosi rossoneri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milan, crisi nera al Sassuolo: attacco fermo e Champions a rischio Notizie correlate Un Milan inguardabile battuto nettamente dal Sassuolo. Champions a rischioProprio quando sembrava semplice portare a casa l’unico obiettivo stagionale, il Milan è entrato in una crisi preoccupante. Pagelle Sassuolo-Milan 2-0, i voti della sfida: Champions a rischio per i rossoneriIl Milan perde in casa del Sassuolo per 2-0 e mette a rischio la qualificazione alla prossima Champions League con la Roma che, in caso di vittoria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Milan, ora è crisi totale: analisi del declino in sei punti; Lo scudetto dell’Inter che non doveva vincere: dalla crisi all’inchiesta fino al dominio | Il film del trionfo; Crisi Milan, Allegri non può fallire l’obiettivo Champions League; Sassuolo-Milan 2-0: sprofondo rossonero, il Diavolo in 10 da metà primo tempo. Ora la zona Champions vacilla. Crisi rossonera, Il Giornale titola: Milan, i tre motivi della brusca frenataL'edizione odierna de Il Giornale titola così: Milan, i tre motivi della brusca frenata. La crisi dei rossoneri è sotto gli occhi di tutti e, secondo il noto ... milannews.it Il Milan crolla nel girone di ritorno e rischia la qualificazione in Champions LeagueLa crisi del Milan: dall’euforia del girone di andata al crollo nel finale di stagione, tra numeri impietosi e sfide da affrontare. Negli ultimi mesi, i tifosi del Milan stanno vivendo un periodo di s ... notiziemilan.it C'è un solco incolmabile tra il "Milan del Cuore" e il "Milan del portafoglio"... Le parole di Paolo Berlusconi e Fedele Confalonieri sono un urlo d'amore verso il #Milan, esprimono apertamente questo distacco percepito, questo sentimento che vien nutrito n - facebook.com facebook Inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter e Milan, respinto il ricorso del direttore generale del Comune di Milano Christian Malangone: la Guardia di Finanza avrà accesso al suo telefono x.com