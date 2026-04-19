L’attaccante ha commentato la corsa della squadra verso la qualificazione in Champions, sottolineando che il destino dipende esclusivamente dai propri risultati. Durante un’intervista radiofonica, ha evidenziato come raggiungere il quarto posto sia determinante per il proseguimento della stagione europea, mettendo in risalto il ruolo chiave di questa posizione nella classifica finale. La squadra si prepara quindi a affrontare le prossime sfide con questa consapevolezza.

di Francesco Spagnolo Jeda ai microfoni di Radio TV Serie A ha parlato di Juve e di lotta per il quarto posto soffermandosi anche sull’importanza del traguardo. Il dibattito sulla volata per l’Europa si accende e vede protagonisti nomi che hanno scritto pagine importanti del nostro calcio. Intervenuto a Radio TV Serie A, Jeda, ex attaccante brasiliano di Cagliari e Lecce tra le altre, si sofferma sulla corsa Champions, analizzando con estrema lucidità le dinamiche che stanno caratterizzando la parte alta della classifica in questo finale di stagione 2026. L’ex punta, da sempre attento osservatore delle vicende tattiche e societarie, ha voluto sottolineare quanto l’accesso alla massima competizione continentale sia il vero spartiacque tra una stagione di successo e una fallimentare.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jeda non ha dubbi sulla lotta per la Champions: «La Juve ha il destino nelle proprie mani. Ecco perché è fondamentale il quarto posto»

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