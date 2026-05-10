Milan-Atalanta | pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News

Il pullman della squadra rossonera è arrivato pochi minuti fa allo stadio di 'San Siro'. La partita tra Milan e Atalanta è prevista per le ore 20:45. È stato diffuso un video che mostra l'ingresso del veicolo nel complesso sportivo. Le squadre si preparano ora a scendere e iniziare il riscaldamento prima dell'inizio dell'incontro.

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Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 20:45 in campo per Milan-Atalanta! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 20:45 tutti in campo per Milan-Atalanta, partita della 36^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi .🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta: pullman rossonero arrivato a ‘San Siro’ | PM News ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Milan-Torino: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News Leggi anche: Milan-Udinese: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News Argomenti più discussi: Allegri cambia il centrocampo per l’Atalanta: Fofana regista, in attacco pronto Gimenez; Contestato ma sempre al centro del Milan: Furlani punta D'Amico come ds. E con lui può arrivare anche Italiano; Milan, la scelta di Allegri a centrocampo. Cosa filtra sull’impiego di Leao con l’Atalanta; Leao, il Milan ora vacilla: panchina possibile e addio sempre meno lontano.