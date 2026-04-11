Milan-Udinese | pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News

Il pullman della squadra rossonera è arrivato da pochi minuti allo stadio San Siro. La squadra si sta preparando per la partita contro l’Udinese, con inizio previsto alle ore 18:00. Sono stati diffusi anche immagini dell’arrivo del team. La partita si giocherà sul campo di casa del Milan, con i giocatori che si stanno dirigendo verso gli spogliatoi in vista del calcio d’inizio.

Il pullman rossonero è giunto da pochi minuti a 'San Siro'. Alle ore 18:00 in campo per Milan-Udinese! Ecco il video dell'arrivo del Diavolo Il pullman dei rossoneri di Massimiliano Allegri è giunto da pochi minuti allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Alle ore 18:00 tutti in campo per Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026. Ecco, dunque, l'arrivo del Diavolo di Allegri allo stadio nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News Leggi anche: Milan-Torino: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News Leggi anche: VIDEO, Milan-Lecce: pullman rossonero arrivato a San Siro | PM News