Milan-Atalanta per la Festa della Mamma sulle maglie andrà il cognome materno

Per il terzo anno di fila, durante la partita tra Milan e Atalanta, le maglie dei giocatori avranno il cognome materno. L'iniziativa si svolge in occasione della Festa della Mamma e vedrà il calcio come protagonista. La partita si giocherà alle 20:45 allo stadio di San Siro, dove le squadre si affronteranno in una sfida valida per il campionato. La scelta riguarda tutte le divise dei calciatori in campo.

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Sulle maglie dei giocatori del Milan, che scenderà in campo con la terza divisa (quella gialla) di questa stagione, infatti, non comparirà, come di consueto, il cognome del calciatore di riferimento, bensì il cognome materno. Si tratta del terzo anno consecutivo che il Milan - ideatore dell'iniziativa nel 2024 - darà seguito alla simpatica e sentita ricorrenza. I precedenti, tra l'altro, sono anche molto favorevoli ai rossoneri. La prima volta che i giocatori del Milan celebrarono la Festa della Mamma indossando maglie speciali con il cognome materno sulle spalle fu il 12 maggio 2024. A 'San Siro', schiantato il Cagliari per 5-1 con le reti di Ismaël Bennacer, Christian Pulisic (doppietta), Tiijani Reijnders e Rafael Leão.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Atalanta, per la Festa della Mamma sulle maglie andrà il cognome materno ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Anche quest'anno il Milan ha fatto delle maglie speciali per la Festa della mamma Festa della Mamma: il poeta Domenico Nardo celebra l’amore materno con la poesiaOggi, Festa della Mamma, il poeta Domenico Nardo condivide una poesia tratta dal suo volume A tu per tu. Argomenti più discussi: Milan-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Milan-Atalanta pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A; Milan-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Milan-Atalanta: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote.