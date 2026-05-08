Anche quest’anno il club ha realizzato delle maglie dedicate alla Festa della Mamma. La partita tra Milan e Atalanta si giocherà domenica 10 maggio alle 10:45. I tifosi rossoneri si preparano ad assistere alla sfida, alcuni potrebbero essere interessati alle nuove divise speciali. La squadra si prepara quindi per l’evento sportivo, che si svolgerà in un fine settimana di maggio.

Per arrivare preparati a Milan-Atalanta (domenica 10 maggio ore 10.45) i tifosi del Milan dovranno studiare. Non certo le tattiche di gioco o i ruoli dei giocatori rossoneri ma.i nomi! Perché nella partita di domenica si troveranno di fronte giocatori che sono abituati a chiamare Gabbia, Bartesaghi, Pulisic, Saelemaekers e Leao, e che invece per quell'occasione (anche quando lo speaker annuncerà le formazioni) diventeranno Colombo, Pozzi, Harlow, Traweels e Conceicao. Un'occasione speciale. Il Milan, infatti, rinnova la tradizione per la Festa della Mamma e per il terzo anno consecutivo (questa iniziativa è nata nel 2024 come prima assoluta...🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Anche quest'anno il Milan ha fatto delle maglie speciali per la Festa della mamma

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