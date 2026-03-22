Giovanni Renna ha parlato al termine dell'1-1 tra Milan Primavera e Juventus. Di seguito, le parole del tecnico rossonero. Sulla prestazione: "Prestazione di alto livello. Abbiamo avuto 2-3 palle gol ad inizio partita nitide, è stato molto bravo il portiere. Poi forse abbiamo subito nell’unica occasione loro. Poi c’è stata una grande occasione e l’abbiamo ripresa”. Sulla partita: “L’abbiamo preparata sempre allo stesso modo, con i nostri principi, cercando di venire qui a fare un buon calcio. È un momento in cui i ragazzi stanno imparando anche cosa significa guardare la classifica oltre che il gioco. Quindi sono soddisfatto, alla fine nelle difficoltà riusciamo tranquillamente ad uscirne, non solo col gioco ma anche soffrendo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Renna al termine di Milan Primavera-Juventus 1-1: “Nel secondo tempo avremmo meritato il vantaggio”

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